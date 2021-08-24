Обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

ВС Армении 24 августа, начиная с 13:40, с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечарского района периодически обстреливали из автоматов и снайперских винтовок позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллидже Кельбаджарского района.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная ситуация находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)