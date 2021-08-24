БАКУ /Trend/ - Американский Marshall Legacy Institute отправил в Азербайджан 10 минно-розыскных собак, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство по разминированию Азербайджана.

Азербайджанское агентство долгое время сотрудничает с этим американским институтом.

До июля 2023 года Marshall Legacy Institute планирует отправить в Азербайджан 30 минно-розыскных собак.

Первые 10 специально обученных собак 23 августа были доставлены для агентства авиакомпанией Silk Way West Airlines.

В ходе визита главы Marshall Legacy Institute Перри Балтимора в Баку ожидается подписание 26 августа меморандума о взаимопонимании и договора с председателем правления агентства Вугаром Сулеймановым.

Также с целью осмотра учебного центра для собак в Физулинском районе запланирована однодневная рабочая поездка представителей Marshall Legacy Institute на освобожденные территории.

Сотрудничество между агентством и Marshall Legacy Institute началось в 2005 году. До настоящего времени при поддержке Госдепа США и индивидуальных доноров Marshall Legacy Institute передал для программы разминирования Азербайджана 40 минно-розыскных собак. Эти собаки прошли обучение в Азербайджане и участвуют в операциях по разминированию.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)