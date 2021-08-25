В Азербайджане Герои Отечественной войны и члены их семей будут обеспечены квартирами – Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 25 августа подписал распоряжение об улучшении социально-бытовых условий Героев Отечественной войны Азербайджана и членов их семей.

Согласно распоряжению, лица, которым присвоено звание «Герой Отечественной войны», а также члены семей лиц, которым это звание присвоено посмертно, будут обеспечены квартирами.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено регулярно информировать Президента Азербайджана о проведенных работах и решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Согласно распоряжению, обеспечение квартирами лиц, указанных в этом распоряжении, осуществляется за счет квартир, которые переданы на баланс министерства Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджана, или приобретенных министерством для этой цели.

Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду Азербайджана поручено на основании обращения министерства обеспечить за счет прибыли Фонда передачу находящихся на его балансе квартир на баланс этого министерства для цели, указанной в этом распоряжении.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.