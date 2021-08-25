Деятельность Мехрибан Алиевой является неразрывной и составной частью того огромного пути, который прошел Азербайджан за последние годы – Михаил Гусман

Политика 25 августа 2021 18:58 (UTC+04:00)
Деятельность Мехрибан Алиевой является неразрывной и составной частью того огромного пути, который прошел Азербайджан за последние годы – Михаил Гусман

БАКУ /Trend/ - Деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой является неразрывной и составной частью того огромного пути, который прошел Азербайджан за последние годы.

Об этом сказал Trend первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

«Когда мы говорим о роли и месте Первого вице-президента Азербайджана, руководителя Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, то, наверное, прежде всего, следует сказать, что ее огромная и в высшей степени благородная деятельность происходит не сама по себе, а является неразрывной и составной частью того огромного пути, который прошел Азербайджан за последние годы. Гуманитарная деятельность, деятельность, связанная с развитием культурного, межрелигиозного диалога неразрывно связана с самой сутью Азербайджана, государственной политикой страны, которая провозглашена устами Президента», - сказал первый заместитель гендиректора ТАСС.
«Азербайджан является для всего мира образцом мультикультурального сближения и межрелигиозной терпимости. Азербайджан всегда отличался высокой толерантностью. Стране всегда была чужда межрелигиозная рознь. Во время карабахского конфликта руководство Азербайджана всегда подчеркивало, что это ни в коей мере не межрелигиозный конфликт, а конфликт за отстаивание международного права на своей земле. В рамках этой государственной политики Азербайджана роль Мехрибан Алиевой по пропаганде этой политики в международных кругах трудно переоценить. Ведь не секрет, что страна уже многие годы находится под серьезными информационными атаками с самых разных сторон. И в этом плане донесение правды, важнейшей информации до мировой общественности крайне важно. Мехрибан Алиева своей неутомимой деятельностью находится во главе реализации этой важнейшей задачи. Причем это не просто заявления или некие декларации, это воплощается в огромной практической деятельности, организации широких международных форумов, проведении важнейших диалогов на самых разных политических уровнях. Здесь органически сочетается роль Мехрибан Алиевой как Первого вице-президента Азербайджана с ее ролью как главы Фонда Гейдара Алиева, одного из крупнейших всемирно признанных гуманитарных центров, служащих сегодня примером для всего мира», - сказал он.
Михаил Гусман добавил, что в большом количестве стран существуют различные центры гуманитарного, культурного, межрелигиозного сотрудничества, и именно для них эта огромная, многогранная, насыщенная важнейшим содержанием деятельность Фонда Гейдара Алиева служит примером.
«Можно назвать самые разные только за последнее время проекты Фонда, связанные с восстановлением христианских реликвий в разных странах, организацией гуманитарной помощи нуждающимся. Об этом уже много было сказано. Я могу лишь повторить, что за каждым этим проектом, за каждым шагом в этом направлении стоит Мехрибан Алиева лично. Я знаю не понаслышке, что она не упускает ни одной детали, требует от своих сотрудников максимально эффективной работы. Потому что на гуманитарном поприще, на поприще межкультурного диалога, межрелигиозного диалога не существует мелочей. Это очень тонкая работа, требующая очень искреннего, доверительного подхода к реализации этих задач. Я говорю об этом потому, что сегодня Фонд Гейдара Алиева, насколько я могу судить, приобретает еще большую значимость, еще более важное звучание. Уже предпринимаются огромные шаги по восстановлению города Шуша, который является культурной столицей Азербайджана. Сегодня Фонд Гейдара Алиева решает все более и более масштабные задачи по восстановлению культурных и исторических памятников в Карабахе», - отметил Гусман.

«Говоря о Мехрибан Алиевой, я не могу не сказать о том, что вот уже ряд лет возглавляя столь важную и высокоэффективную структуру, как Фонд Гейдара Алиева, являясь публичным политиком, человеком, который открыт для медийного сообщества, она всегда с большой искренностью откликается на просьбы решать вопросы. Не секрет, что и своей деятельностью Мехрибан Алиева является ярким и очень притягательным примером для женщин и девушек не только в Азербайджане, но и во всем мире. В современном мире, в наше время, когда женщины-политики, женщины-общественные деятели, женщины-государственные деятели занимают все более значимое место в мировой повестке, именно Мехрибан Алиева служит на этом фоне достойнейшим примером. Я имел честь встречаться с очень многими женщинами-политиками, занимающими самые высокие позиции в своих государствах, представляющими самые уважаемые международные институты, и могу сказать со всей искренностью и убежденностью, что сегодня Мехрибан Алиеву можно отнести к числу женщин, которые являются примером личностей, абсолютно преданных делу служения своему Отечеству. В Азербайджане роли женщины, ее привлечению к активному участию в жизни общества всегда придавалось большое значение. И в советское время именно в Азербайджане прошел первый съезд женщин Востока. Но это никогда не возымело бы большого эффекта, если бы не было перед глазами примера Мехрибан Алиевой. И поэтому сегодня в том, что в современном Азербайджане женщины занимают в обществе все более и более значимые позиции не только в культурной, гуманитарной сфере, но и в государственном строительстве, несомненно, огромна роль Мехрибан Алиевой», - сказал Михаил Гусман.
Он также затронул тему роли Азербайджана в борьбе с пандемией коронавируса. «Эта эпидемия началась неожиданно и в короткие сроки охватила практически весь мир. Конечно, каждая страна была вынуждена, и Азербайджан не стал исключением, с одной стороны, участвовать в координации усилий мирового сообщества для борьбы с пандемией, а с другой - вступить в непосредственную борьбу с этой страшной болезнью с учетом готовности к этому системы здравоохранения», - сказал Гусман.
Он сказал, что в документах ВОЗ и других международных структур подчеркивалось, что Азербайджан с самого начала выбрал правильную стратегию борьбы с пандемией.
Власти Азербайджана создали соответствующие институты по борьбе с пандемией и предприняли невероятные усилия, чтобы предотвратить широкое распространение болезни, не дать ей охватить всю страну, сократить до минимума число неминуемых жертв, отметил Гусман. Он напомнил, что в Азербайджане, как и в других странах мира, волна коронавируса то шла на спад, то начинала нарастать с новой силой.
«Надо в первую очередь отметить, что очень важным институтом Азербайджана по борьбе с пандемией, важнейшим оплотом государственных усилий в этой борьбе стал Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Мехрибан Алиевой.

С одной стороны, Мехрибан Алиева как второе лицо в государстве должна была под руководством Президента взять на себя всю полноту ответственности за те усилия, которые предпринимались государством для спасения людей, для их поддержки, для укрепления деятельности медицинских учреждения – всего комплекса здравоохранения. С другой стороны, возглавляя Фонд Гейдара Алиева - общественную организацию, ей было важно скоординировать и консолидировать все силы общества для участия в этой деятельности. Были предприняты, насколько я знаю, очень серьезные усилия по приобретению для Азербайджана самого современного медицинского оборудования, которое в иных условиях, может быть, и не потребовалось бы в таком количестве и в такие сжатые сроки. Были закуплены самые разнообразные вакцины в том количестве, чтобы их могло получить все население Азербайджана. Собственно говоря, в этом, как я понимаю, заключается задача государства и ставится перед ним вопрос вакцинации практически 100 процентов населения Азербайджана», - сказал Гусман.
По его словам, в то же время Фонд Гейдара Алиева взял на себя очень важную функцию мобилизовать граждан к более ответственному отношению к борьбе с пандемией, массовой вакцинации, чтобы люди соблюдали все соответствующие правила и необходимые требования.
«Не секрет, что на этом пути пришлось преодолеть много трудностей, непонимание некоторой части населения важности этой работы. Поэтому Мехрибан Алиева, напрямую обращаясь к гражданам, населению республики, призывала людей соблюдать все эпидемиологические правила, проходить вакцинацию, но даже при этом соблюдать все правила предосторожности, чтобы в конце концов прервать трагическую цепочку распространения коронавируса и победить эту страшную пандемию», - сказал Гусман.
«Фактически можно сказать, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, возглавляя этот фронт борьбы, конечно же, прежде всего, опирался на Мехрибан Алиеву. Об этом заявил и сам Президент, потому что на ее долю выпала самая тяжелая миссия консолидировать усилия всей государственной машины и общественных сил, прежде всего, Фонда Гейдара Алиева в этой борьбе», - сказал Гусман.

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