Двое армянских военнослужащих совершили нападение на азербайджанского пограничника
БАКУ /Trend/ - 25 августа около 15:45 двое армянских военнослужащих совершили нападение на азербайджанского пограничника Ширалиева Руслана Нариман оглу, который нес службу на погранично-боевом пункте пограндивизии "Губадлы", расположенной в направлении участка дороги Герус-Кафан вблизи села Ашагы Джибикли Губадлинского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Азербайджанскому пограничнику было нанесено ранение штык-ножом.
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