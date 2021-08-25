Подразделения ВС Армении прибегли к попытке провокации в направлении Садаракского района (ФОТОВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Подразделения ВС Армении прибегли к провокации, попытавшись устроить поджог в направлении Садаракского района НАР, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в последние дни армянская сторона с помощью своих СМИ и иностранных СМИ, которые покровительствуют армянам, распространяет дезинформацию о якобы обстреле азербайджанскими войсками приграничных с Нахчыванской Автономной Республикой районов, и в частности населенного пункта Араздейен. Армянская армия, миф о "непобедимости" которой был развеян в ходе 44-дневной войны, и в которой сегодня царит хаос, пытается скрыть небоевые потери, в частности самоубийства военнослужащих, и распространяет с этой целью ложную информацию о ВС Азербайджана, усугубляя ситуацию также обстрелами азербайджанских позиций.

В направлении Араздейен-Садарак на армяно-азербайджанской границе совершаются провокации против личного состава, оружия и техники азербайджанских ВС, регулярно используются различные средства для нанесения экологического ущерба азербайджанским территориям. Азербайджанские подразделения решительно пресекают все провокации противника.

"В ходе проведения съемок на армяно-азербайджанской границе в направлении Араздейен-Садарак мы стали свидетелями экологического террора, совершаемого армянскими военнослужащими, а также обстрела наших позиций. Противник, живущий тщетными мечтами о реваншизме, пытается различными путями поджигать нейтральные зоны между нашими позициями и посевные участки. Пожары, устроенные армянскими вандалами, разгорелись на их же позициях. Как видно на фото, наши солдаты потушили пожары на наших территориях и азербайджанская сторона создала условия для тушения пожара противником на его стороне. Но несколько дней назад при тушении пожаров армяне обстреляли сотрудников МЧС Нахчыванской Автономной Республики, и один из пожарных министерства был ранен. Противник, продолжающий дезинформировать свой народ и мировую общественность, распространяет ложь о том, что также якобы была обстреляна дорога в направлении Ереван-Араздейен-Керки. Во время проведения съемок в направлении Араздейена было установлено, что дорога находится в полном рабочем состоянии. Также мы стали свидетелями того, как несколько человек в штатском прогуливались между позициями противоположной стороны. Если мы "нарушаем режим прекращения огня" и "первыми открываем огонь", то почему армянская сторона чувствует себя так комфортно? Потому что им хорошо известно, что азербайджанская армия никогда не откроет огонь по гражданскому населению. Поэтому армянское командование намеренно привлекает своих военнослужащих в гражданской одежде к провокациям", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений Отдельной общевойсковой армии, а провокации армянских вандалов на границе с Нахчываном решительно пресекаются и будут пресекаться.