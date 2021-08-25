Двое армянских военнослужащих совершили нападение на азербайджанского пограничника (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 25 августа около 15:45 двое армянских военнослужащих совершили нападение на азербайджанского пограничника Ширалиева Руслана Нариман оглу, который нес службу на погранично-боевом пункте пограндивизии "Губадлы", расположенной в направлении участка дороги Герус-Кафан вблизи села Ашагы Джибикли Губадлинского района.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана.

Азербайджанскому пограничнику было нанесено ранение штык-ножом.

Как отмечается, армянские военнослужащие бежали, увидев, что на помощь к Ширалиеву прибывают другие пограничные наряды.

Руслан Ширалиев был незамедлительно доставлен в военный госпиталь Госпогранслужбы, в настоящее время угрозы его жизни нет.

"Вся ответственность за произошедшее лежит на армянской стороне, и на эту провокацию будет дан адекватный ответ", - подчеркнули в Госпогранслужбе.