Гуманизм и неустанная деятельность во имя Азербайджана. Ко Дню рождения Мехрибан Алиевой

БАКУ /Trend/ - 26 августа - День рождения Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой - государственного деятеля, обладающего большим авторитетом в Азербайджане и далеко за пределами нашей страны. На каждом этапе развития современного Азербайджана Первый вице-президент Мехрибан Алиева вносит свой фундаментальный вклад в защиту и укрепление интересов Азербайджанского государства, в соответствии со стратегическими задачами и целями, определяемыми Президентом Ильхамом Алиевым. Через призму культурно-гуманитарной стратегии Мехрибан Алиева помогает Президенту Азербайджана создавать основу для выхода нашей страны на еще более высокий уровень международного признания.

"Чума XXI века" - пандемия коронавируса - не обошла стороной и Азербайджан. Невозможно переоценить личный вклад Мехрибан Алиевой в борьбу с пандемией коронавируса в нашей стране. Первый вице-президент держит под постоянным контролем вопросы, связанные с обеспечением медицинских учреждений, организацией лечения заразившихся граждан, предотвращением распространения коронавируса на территории страны и другие связанные с этим вопросы. Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимали участие в открытии развернутых в кратчайшие сроки модульных больниц для пациентов с коронавирусом, а также предприятий по производству медицинских масок и других средств индивидуальной защиты. Кроме того, в рамках социального проекта Фонда "Вместе мы сила" десяткам тысяч семей, чье социальное положение пострадало из-за пандемии, были переданы продовольственные наборы, оказана социальная поддержка. Эти и другие меры позволили спасти тысячи жизней!

Результаты многолетней скрупулезной деятельности Мехрибан Алиевой с каждым годом получают все более значимые проявления. Стратегия "мягкой силы" Мехрибан Алиевой с ее уникальным утонченным стилем осуществления гуманитарной политики стала брэндом в международных отношениях. Именно эта сила помогла укрепить и развить в восприятии мировой общественности имидж Азербайджана как страны, обладающей богатой культурой, уникальным историческим опытом и традициями толерантности. В результате Азербайджан стал узнаваем не только в связи с Каспием, нефтью и Шелковым путем: благодаря усилиям Мехрибан Алиевой большой мир узнал Азербайджан и как колыбель мугама, источник самобытного ашугского и коврового искусства, и как сокровищницу творений Низами, и как страну великой культуры, оставившей в наследие такие исторические памятники, как Ичеришехер, Дворец шекинских ханов и многие другие. Международные инициативы Мехрибан Алиевой представили Азербайджан миру в качестве страны и народа с мультикультурным гуманитарным кодом, последовательно поддерживающих межконфессиональный диалог и этнокультурное многообразие общества на уровне государственной политики.

Во многом благодаря международным инициативам Мехрибан Алиевой вокруг Азербайджана выстроен гуманитарный пояс сотрудничества. Поддержка, в течение долгих лет оказываемая дружественным странам, цивилизационная миссия по возрождению памятников мировой культуры и другие инициативы Мехрибан Алиевой вернулись Азербайджану широким международным фронтом поддержки, которая оказалась более всего востребована в период восстановления территориальной целостности азербайджанского государства. Азербайджан, накопивший значительные силы, поддержку и авторитет в международных кругах, аккумулируя все силы и ресурсы государства - экономические, военно-технические, дипломатические и духовные - одержал историческую Победу в Отечественной войне.

"В каждом селе, в каждом городе Карабаха будет развеваться флаг Азербайджана" - об этом сказала Мехрибан Алиева за полтора года до героического освобождения Шуши, возвращения Кельбаджара, Агдама и других азербайджанских земель. Эти слова прозвучали и как предвидение, и как обещание солдатам и офицерам, получившим ранения в ходе апрельских боев 2016 года о том, что настанет этот день большой необратимой Победы. И сегодня в каждом освобожденном селе, в каждом освобожденном городе Карабаха развевается флаг Азербайджана. На Карабахской земле вновь звучат мугам и благословенный азан. Эта Победа резюмирует завершение одного этапа в развитии азербайджанской государственности и начало следующего, закрепляющего роль Азербайджана в качестве безусловного системообразующего регионального лидера.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева особое внимание уделяет реализации социальных программ, в том числе направленных в помощь инвалидам войны, семьям шехидов и мирных граждан, пострадавших от агрессора. "Буду лично контролировать решение каждой проблемы. Буду оказывать возможную помощь на самом высоком уровне", - говорит Первый вице-президент Азербайджана.

Под ее руководством продолжается лечение военнослужащих, получивших ранения в ходе войны, оказывается реабилитационная помощь инвалидам, большинству семей шехидов и семьям, пострадавшим от ракетных ударов по Гяндже, предоставлены полностью отремонтированные квартиры в новых жилых комплексах, многим семьям выделются частные дома, оказывается помощь в обучении детей шехидов, реализуются многие другие социальные программы.

Поздравляя военнослужащих и ветеранов войны в связи с Днем Вооруженных сил в первый год после Победы, Мехрибан Алиева выразила благодарность азербайджанской армии, солдатам и офицерам: "Мы благодарны вам за героизм, отвагу, мужество и стойкость! За восстановление территориальной целостности Азербайджана! За пример беззаветного служения Родине! Вы - наша гордость!".

В свою очередь, сегодня миллионы азербайджанцев хотели бы выразить Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой свою благодарность и глубокое уважение.

Гюльнара Мамедзаде, заместитель генерального директора Trend,

Эксперт Валдайского клуба

Специально для Day.Az