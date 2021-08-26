Президент Ильхам Алиев: Победа в Отечественной войне - наша историческая победа

Политика 26 августа 2021 15:05 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Победа в Отечественной войне - наша историческая победа

БАКУ /Trend/ - Победа в Отечественной войне - наша историческая победа.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам и героям Отечественной войны.

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