Президент Ильхам Алиев: После войны весь мир увидел хищное лицо армянского вандализма

БАКУ/Trend/ - После войны весь мир увидел хищное лицо армянского вандализма.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидов войны и героев Отечественной войны.

«Потому что до войны, в период оккупации армянская сторона никого не пускала на оккупированные в то время земли. В то же время и посредники, занимавшиеся этим вопросом, не особо стремились туда ездить. Хотя незаконное заселение считается военным преступлением. Если в начале 1990-х годов Армения проводила незаконное заселение тайно, то в последнее время они настолько обнаглели, что делали это открыто. Сейчас надо вспомнить какие репортажи транслировались по их телевидению до войны. Армяне, приехавшие из-за рубежа – Сирии, Ливана, давали интервью в городе Шуша, говорили да, мы приехали сюда, это армянская земля, мы здесь живем. Пропагандировали это, пропагандировали военное преступление. Кроме нас, им никто ничего не говорил. Минская группа им ничего не говорила. Незаконное заселение шло не только в Шуше, оно и в Джебраиле, и в Зангилане, и в Кяльбаджаре, и в Лачине. Заселение не шло только в Агдаме и Физули. Потому что там ничего не было. Они все разрушили, разрушили до основания наши города и села. Но в других местах – Зангилане, Губадлы, Лачине, Кяльбаджаре и Шуше шло незаконное заселение. Правда, шло мало, потому что у них не было людских ресурсов, но шло. Это военное преступление. За это военное преступление несет ответственность не только Армения, но и те, кто закрывал на это глаза. Наши успешные операции положили этому конец. Но, как я сегодня отметил, весь мир видит армянское варварство. Видит, что армяне разрушили наши мечети. Разрушено более 60 мечетей. Армяне держали в наших мечетях коров и свиней. Это – оскорбление для всего мусульманского мира. Еще раз обращаясь перед вами к руководителям всех мусульманских стран, говорю: никогда не забывайте этого, не закрывайте на это глаза, не делайте вид, что не видите этого. Руководство Армении оскорбило весь мусульманский мир. Именно армяне разрушали могилы, стирали надписи с надгробных камней и продавали их, снимали золотые коронки с мертвецов, разрушали наши мечети, по кирпичику сносили наши дома и растаскивали в свои лачуги. Это видит и должен видеть каждый»,- отметил Президент Ильхам Алиев.