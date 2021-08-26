По случаю дня рождения Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в медиа испаноязычных стран опубликованы материалы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю дня рождения Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой в медиа испаноязычных стран опубликованы материалы.

Как сообщает в четверг Trend, телеканалы Никарагуа "Канал 8" и "Globo TV", а также органы печати Испании, Мексики, Колумбии, Коста-Рики, Гондураса, Венесуэлы и Аргентины поздравили Мехрибан Алиеву с днем рождения.

В статьях и репортажах отмечается, что Мехрибан Алиева, которую знают во всем мире также как самую трудолюбивую Первую леди, в ходе своей длительной и многосторонней деятельности выступила автором ряда плодотворных проектов, став духовным другом большого числа людей. Основные направления проектов, автором и инициатором которых она является - это области образования, культуры, здравоохранения, спорта, социальная сфера. Руководимый Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева осуществляет непрерывную эффективную деятельность по оказанию помощи нуждающимся людям, сохранению национально-духовных ценностей, доведению до мировой общественности азербайджанских реалий.

Наряду с этим, в статьях и репортажах подчеркивается, что Фонд Гейдара Алиева начал проект по восстановлению религиозных памятников и мечетей в освобожденном от оккупации древнем Карабахе: «Культурная дипломатия, осуществляемая Фондом Гейдара Алиева, играет большую роль в успехах внешней политики страны. По инициативе Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева вносит большой вклад в развитие межкультурных и межрелигиозных связей и углубление двусторонних отношений в гуманитарной сфере с другими странами».

С материалами можно ознакомиться по следующим линкам.

Медиа-агентство Испании "Horrapress EU":

Медиа-агентство Мексики "Expresión Mexico":

Медиа-агентство Мексики "Mi Punto de Vista":

Медиа-агентство Мексики "Club Juridico":

Медиа-агентство Колумбии "Snoticias":

Медиа-агентство Коста-Рики "La voz de Goicoechea":

Медиа-агентство Гондураса "El Diario de Honduras":

Медиа-агентство Венесуэлы "Agencia Internacional del Sur- AiSUR":

Медиа-агентство Аргентины "Data Política y Económica":

Телеканалы Никарагуа "Канал 8" и "Globo TV":