Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть более активными в доведении до мировой общественности правды о Второй Карабахской войне

БАКУ /Trend/ - Мы должны быть более активными в доведении до мировой общественности правды о Второй Карабахской войне.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидов войны и героев Отечественной войны.

«Сегодня, в течение месяцев, прошедших после войны, на встречах с семьями шехидов, карабахскими гази царит абсолютно другая атмосфера. Если в прежние годы мы, поминая наших шехидов, всегда давали слово, что отомстим за них, то сегодня с чувством гордости можем сказать, что не оставили на земле кровь наших шехидов, восстановили справедливость, изгнали врага с наших земель и вписали свое имя в историю как народ-победитель. Сегодня проводится и должна проводиться большая работа для увековечения памяти шехидов Первой и Второй Карабахской войн, для того, чтобы они навечно остались в наших сердцах. Обеспечение семей шехидов, карабахских гази домами было одним из основных направлений нашей политики, так обстоит дело и сегодня. Но наряду с этим, конечно же, этот процесс будет продолжаться определенное время. В ближайшем будущем эта проблема будет полностью устранена. Однако параллельно с этим мы должны быть более активными в доведении до мировой общественности правды о Второй Карабахской войне. Одновременно эта тема должна быть на переднем плане и в воспитательной работе с нашей молодежью, потому что Победа во Второй Карабахской войне, в Отечественной войне – это наша историческая победа»,- сказал Президент Ильхам Алиев.