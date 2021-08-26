МИД Армении все еще страдает амнезией – Лейла Абдуллаева

БАКУ /Trend/ - МИД Армении, к сожалению, все еще страдает амнезией. В таком случае еще раз напоминаем, что Армения, которая на протяжении почти 30 лет проводила агрессивную политику в отношении Азербайджана и удерживала под военной оккупацией часть его международно признанных территорий, несет ответственность за такие военные преступления, как уничтожение исторического, культурного и религиозного наследия Азербайджана, незаконный вывоз культурных ценностей страны.

Об этом в ответ на запрос местных СМИ сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в связи с комментарием МИД Армении об осуществлении миссии ЮНЕСКО, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

Как отмечает глава пресс-службы МИД, было время, когда Азербайджан неоднократно обращался в ЮНЕСКО в связи с визитом в регион для расследования этих преступлений Армении, и именно Армения препятствовала международным миссиям в посещении находившихся на тот период под оккупацией территорий Азербайджана: «Этот факт неоднократно приводился в отчетах организации, поэтому советуем МИД Армении ознакомиться с отчетом по деятельности ЮНЕСКО, опубликованным в 2005 году. В нем отчетливо говорится об обращении азербайджанского правительства отправить оценочную миссию в Карабах и на оккупированные прилегающие территории, однако из-за военной агрессии Армении эту миссию осуществить невозможно. Азербайджан неоднократно высказывал свое отношение к вопросу реализации независимой и объективной миссии ЮНЕСКО на освобожденных территориях и даже призывал ускорить этот процесс. Что касается заявления официального Еревана о том, что он не возражает против осуществления такой миссии, МИД Азербайджана выражает надежду на то, что миссия будет реализована в ближайшее время и будут зафиксированы итоги целенаправленной политики уничтожения исторического, культурного и религиозного наследия Азербайджана, проводимой Арменией на азербайджанской территории в течение десятилетий".

(Перевод: Кямаля Сеидова)