Продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой
БАКУ /Trend/ - Продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Представляем список поздравивших Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения:
1. Леонид Слуцкий – председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным вопросам
2. Игорь Бабушкин – губернатор Астраханской области Российской Федерации
3. Михаил Гуцериев – президент Акционерного общества «Группа САФМАР»
4. Петр Глыбочко – ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова
5. Татьяна Анодина – председатель Межгосударственного авиационного комитета
6. Алтынбек Мамаюсупов – генеральный секретарь ТЮРКПА
7. Дмитрий Савельев – руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан
8. Игорь Макаров – президент Группы компаний ARETİ
9. Светлана Медведева.