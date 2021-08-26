Стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Гвардейском гарнизоне Казахстана дан старт первому этапу конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в рамках "Армейских международных игр-2021", сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На этом этапе команды на бронетранспортерах преодолели различные препятствия, установленные по следованию маршрута, выполнили огневые задачи из минометов, гранатометов и пулеметов.

По итогам индивидуального заезда азербайджанские военнослужащие уничтожили все цели точным огнем. Решением судей команда страны была удостоена третьего места среди девяти команд. Первое и второе места заняли соответственно артиллеристы Казахстана и России.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)