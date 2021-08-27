Шуша - центр азербайджанской культуры - колумбийский журналист

ШУША /Trend/ - Шуша, действительно, является центром азербайджанской культуры.

Об этом Карабахскому бюро Trend сказал колумбийский журналист Роберто Тробахо, посетивший Шушу.

Он сообщил, что находится в городе Шуша впервые.

По словам журналиста, он побывал во многих городах Азербайджана, и Шуша выделяется среди них.

"После того, как увидел Шушу, еще больше полюбил Азербайджан", - сказал Тробахо.

Отметим, что журналисты из ряда латиноамериканских стран, в том числе Колумбии, Мексики и Коста-Рики, совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)