Акиф Гумбатов награжден орденом "За службу Отечеству" - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 августа подписал распоряжение о награждении Акифа Гумбат оглу Гумбатова орденом "За службу Отечеству" третьей степени за плодотворную деятельность на государственной службе.
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