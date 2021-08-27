Пашинян начал использовать азербайджанские топонимы (ВИДЕО)

Сегодняшнее выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства шокировало армян в прямом смысле этого слова, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Так, в ходе своего выступления Пашинян, на изумление радикально настроенного армянского общества, вдруг стал использовать азербайджанские топонимы.

"Открытие дороги на участках Эйвазли и Чайзами может стать очень хорошим символом региональной стабильности", - сказал Пашинян.

Ещё одним ударом под дых армянским радикалам и прочим деструктивным силам, пытающимся не допустить установления мира на Кавказе, стало заявление Пашиняна о Турции. По его словам, он получил от Турции позитивные сигналы о восстановлении прочного мира, спокойствия и стабильности в регионе.

"Я должен сказать, что мы получили некоторые позитивные и оптимистические сигналы из Турции. Мы ценим эти сигналы. Мы ответим на позитивные сигналы", - сообщил Пашинян.

Учитывая, что армяне "прославились" на мир присваиванием абсолютно всего, от истории до кухни, данный прецедент действительно стал уникальным. Остаётся надеяться, что Армения на самом деле будет стремиться к налаживанию отношений с соседями по региону, а не только на словах.