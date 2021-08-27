Выделены средства на реконструкцию автодорог в трех бакинских поселках - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 августа подписал распоряжение о дополнительных мерах с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района Баку.

Согласно распоряжению, с целью реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Бакиханова, Бильгя и Рамана Сабунчинского района Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 7,4 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, а Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.