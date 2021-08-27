БАКУ /Trend/ - В США создана новая диаспорская организация Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

В штате Юта прошла официальную регистрацию действующая по совместной инициативе Кямрана Гараева и Эсмер Гусейновой «Организация дружбы Юта-Азербайджан».

Директор отдела министерства торговли штата Ли Вейлеттин в письме, адресованном новой организации, сообщил о ее регистрации в соответствии с законодательством в качестве юридического лица.

Отметим, что новую диаспорскую организацию возглавляет член Координационного совета азербайджанцев Америки, представитель общины Юта-Азербайджан Эсмер Гусейнова.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)