В США создана новая диаспорская организация Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В США создана новая диаспорская организация Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.
В штате Юта прошла официальную регистрацию действующая по совместной инициативе Кямрана Гараева и Эсмер Гусейновой «Организация дружбы Юта-Азербайджан».
Директор отдела министерства торговли штата Ли Вейлеттин в письме, адресованном новой организации, сообщил о ее регистрации в соответствии с законодательством в качестве юридического лица.
Отметим, что новую диаспорскую организацию возглавляет член Координационного совета азербайджанцев Америки, представитель общины Юта-Азербайджан Эсмер Гусейнова.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
МВД и Генпрокуратура Азербайджана распространили совместное сообщение в связи с поддельными COVID-паспортами (ФОТО/ВИДЕО)
Фантастический день Азербайджана в Японии! Три золотые медали за один час - впечатления победителей (ВИДЕО,ФОТО)
В Армении родственники без вести пропавших военнослужащих провели акцию протеста у здания правительства
Еще одно поражение армянского лобби – Апелляционный административный суд Лиона аннулировал незаконные документы по Шуше
Аннулирование всех незаконных документов было и остается важнейшей задачей дипмиссии Азербайджана во Франции, Шуша – это особая тема - посол Рахман Мустафаев
За три месяца «Лаборатория Касперского» зафиксировала по миру более 9,5 тыс. таргетированных почтовых атак на компании
NEQSOL Holding удостоен награды Brandon Hall Group Excellence Award в области управления человеческим капиталом