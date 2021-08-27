МИД Азербайджана выразил соболезнования Казахстану
БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выразил соболезнования Казахстану, сообщает в пятницу Trend.
"Глубоко опечалены известием о взрыве, произошедшем на складе воинской части в Жамбылской области на юге Казахстана. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших в результате этой трагедии. Всем пострадавшим желаем выздоровления", - говорится в публикации МИД Азербайджана на его странице в Twitter.
Напомним, что в результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, ранены около 100 и погибли 9 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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