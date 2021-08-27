Азербайджанские артиллеристы выполнили ночные стрельбы на конкурсе «Мастера артиллерийского огня»

БАКУ /Trend/ - В Казахстане продолжается конкурс «Мастера артиллерийского огня», проходящий в рамках «Армейских международных игр-2021», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На очередном этапе конкурса, в котором принимают участие 9 стран, задачи были выполнены в ночное время суток. На этом этапе команды, используя приборы ночного видения, преодолели на бронетранспортерах различные препятствия по маршруту, открыли огонь из минометов, гранатометов и автоматов по освещенным целям. Азербайджанские военнослужащие уничтожили все цели точным огнем.

По итогам второго этапа первое место заняли артиллеристы из Казахстана, второе место - из России, третье – азербайджанские артиллеристы.

Отметим, что конкурс «Мастера артиллерийского огня» состоит из трех этапов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)