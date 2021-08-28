Прошло 29 лет со дня геноцида, совершенного армянами против азербайджанцев в селе Баллыгая (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 лет назад армянские вооруженные силы совершили геноцид против мирных азербайджанцев в селе Баллыгая Геранбойского района.

28 августа 1992 года армяне за одну ночь истребили в лесу Гюлюстан в селе Баллыгая 24 членов семи семей из Лачинского района. В пять часов утра диверсионная группа армянских вооруженных сил из 9-12 человек с особой жестокостью подвергла обстрелу из крупнокалиберного оружия и гранатометов палатку, в которой были размещены азербайджанцы. В результате погибли 24 и ранения получили девять человек.

Трагедия в селе Гарадаглы Ходжавендского района стала следствием политики геноцида, которую армяне проводили с конца XX века. Затем 26 февраля был совершен Ходжалинский геноцид, вошедший в историю человечества как трагедия века. Далее последовала трагедия на пастбище в Баллыгая.

Вспоминая о произошедшем в Баллыгая, Везир Гумбатов, потерявший шесть детей и супругу, рассказал Trend, что после оккупации Лачина 17 мая 1992 года последние семьи, которые жили в высокогорных селах, стали уезжать. Семь семей, которые имели 460 голов мелкого рогатого скота, были вынуждены разбить палатку и держать животных на пастбище. Мужчины, среди которых был и Везир Гумбатов, поехали в Бардинский район, чтобы найти место для временного проживания. Вернувшись, они увидели последствия настоящей бойни. Палатка, в которой жила его семья, после расстрела была сожжена. Он собрал на пепелище останки жены и шестерых детей и похоронил их на кладбище в селе Гюллюдже Агдамского района.

На протяжении 29 лет он не мог посетить могилу, в которой похоронены его жена и дети, и побывал на ней впервые в этом году.

Мужчина выразил признательность азербайджанской армии и Верховному главнокомандующему за эту возможность. Он отметил, что азербайджанская армия отомстила за гибель его родных.

В ту ночь братья Сахиб и Биннет Мехтиевы находились в Гянджинской городской больнице. Когда они вернулись, шестерых членов их семей уже не было в живых. В тот день из восьми членов одной семьи в живых остались только трое.

Юнис Мехтиев также пережил трагедию в Баллыгая. В ту ночь жертвами зверств армян стали четверо членов его семьи - 67-летняя мать, 39-летний брат, супруга и 36-летняя сестра. В живых остались только трое детей его брата Рахбара, которых он прикрыл своим телом, но дети получили ранения. Юнис вырастил троих детей своего брата Рахбара – Ламию, Эльхана и Мамеда.

Трое из жертв геноцида - Абдулла Абдуллаев (1934), его дети - Фарман и Саадат похоронены на кладбище в селе Гарадемирчи в Барде.

60-летняя Минара Алмамедова и двое ее дочерей – Зейнаб и Кямаля стали жертвами той страшной ночи. Они похоронены на кладбище села Тумаслы Бардинского района.

Члены семей Юниса и Сахиба похоронены на кладбище села Назырлы.

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)