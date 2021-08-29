Информация, распространяемая армянской стороной, носит провокационный характер - Минобороны
БАКУ /Trend/ - Информация, распространяемая армянской стороной - полностью ложная и носит провокационный характер.
Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана в связи с распространенной армянской стороной информацией о якобы ведении огня подразделениями азербайджанской армии в нескольких направлениях, продолжавшегося 2 часа и наличии раненых среди азербайджанских военнослужащих.
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