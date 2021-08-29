Информация, распространяемая армянской стороной, носит провокационный характер - Минобороны (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Информация, распространяемая армянской стороной - полностью ложная и носит провокационный характер.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана в связи с распространенной армянской стороной информацией о якобы ведении огня подразделениями азербайджанской армии в нескольких направлениях, продолжавшегося 2 часа и наличии раненых среди азербайджанских военнослужащих.

В министерстве отметили, что распространяя такую ​​информацию, противоположная сторона стремится скрыть информацию о погибших и раненых в ходе вооруженных столкновений в подразделениях армянской армии.

"Напротив, 29 августа с 01:40 до 02:10 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенных в направлении поселка Демирчидам Кельбаджарского района, со своих позиций, расположенных в поселке Зод Басаркечарского района из орудий различного калибра.

Противоположная сторона была подавлена ​​ответным огнем.

Официально заявляем, что среди подразделений азербайджанской армии никто не пострадал", - сообщили в министерстве.