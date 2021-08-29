Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила спортсменов, завоевавших очередные медали на летних Паралимпийских играх (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила спортсменов, завоевавших очередные медали на летних Паралимпийских играх «Токио-2020».

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

"Наши новые победы, очередные медали! От всей души поздравляю наших спортсменов – обладателей золотой медали Эльвина Астанова, обновившего мировой рекорд, Дурсадаф Керимову и обладателя бронзовой медали Ильхама Закиева с победой! Желаю всем вам и другим членам нашей национальной паралимпийской сборной крепкого здоровья, новых достижений и всего самого наилучшего!"