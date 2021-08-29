Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в Физулинском международном аэропорту

Политика 29 августа 2021 17:11 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в Физулинском международном аэропорту

БАКУ /Trend/ - 29 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ в Физулинском международном аэропорту.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в Физулинском международном аэропорту

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Парламентские выборы в Кыргызстане пройдут 28 ноября
Парламентские выборы в Кыргызстане пройдут 28 ноября
Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан сотрудничают в укреплении верховенства закона
Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан сотрудничают в укреплении верховенства закона
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 196 новых случаев, 4 летальных исхода
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 196 новых случаев, 4 летальных исхода
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реставрации дома-музея Бюльбюля Политика 17:27
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии бюста азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа Политика 17:25
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в Физулинском международном аэропорту Политика 17:11
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила спортсменов, завоевавших очередные медали на летних Паралимпийских играх (ФОТО) Политика 17:05
Президент Ильхам Алиев ознакомился с завершающими работами на Дороге Победы Ахмедбейли-Физули-Шуша Политика 16:59
В Кабуле произошел взрыв Другие страны 16:54
Азербайджан занял первое место по дзюдо на Паралимпийских играх в Токио (ФОТО) Спорт 16:52
Турецкая аэрокосмическая компания готовится к экспорту еще одного спутника Турция 16:19
Президент Туркменистана направил соболезнования президенту Казахстана Туркменистан 16:01
В "Талибане" заявили о заинтересованности в хороших отношениях со всеми странами В мире 15:57
Положительное сальдо торгового баланса Ирана превысило $1 млрд Иран 15:24
Италия не допустила пункта о санкциях в отношении талибов в итоговом заявлении G7 Европа 15:11
Эрдоган назвал условие нормализации отношений с Арменией Турция 14:52
Продолжается творческий конкурс "Армия культуры" в рамках "Армейских международных игр - 2021" (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14:36
На очередном этапе "Кубка моря" выполнены поставленные задачи (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14:35
Ильхам Закиев завоевал медаль в Токио со сломанными пальцами: Азербайджанские солдаты никогда не сдаются! (ФОТО/ВИДЕО) Спорт 14:10
ЕС продолжает поддерживать Грузию в повышении ее экспортной конкурентоспособности Бизнес 13:59
Дурсадаф Керимова завоевала девятое золото для Азербайджана на Паралимпийских играх в Токио (ФОТО/ВИДЕО) Спорт 13:52
Информация, распространяемая армянской стороной, носит провокационный характер - Минобороны Политика 13:48
Блинкен и Чавушоглу обсудили Афганистан Турция 13:31
Провокационные действия Греции ни к чему не приведут - Хулуси Акар Турция 13:24
Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в применении системы e-TIR для грузоперевозок Транспорт 13:19
Показатели рентабельности банковского сектора Азербайджана являются одними из лучших в СНГ - Moody's Финансы 13:13
Азербайджанские паралимпийцы пишут историю - два мировых рекорда в Токио! Как встречают чемпионов в Олимпийской деревне (ВИДЕО, ФОТО) Спорт 13:04
В Грузии выявлено более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Грузия 12:34
Ураган "Ида" на пути к штату Луизиана усилился до четвертой категории США 12:11
Туркменистан планирует преобразовать ряд госпредприятий минторговли в акционерные общества открытого типа Туркменистан 12:03
ЦБ Афганистана установил лимит на снятие средств со счетов в $200 в неделю Другие страны 11:54
Ударный БПЛА "Bayraktar AKINCI" сегодня поступит на вооружение турецкой армии Турция 11:36
В работе "ВКонтакте" произошел сбой Россия 11:15
Иран импортировал турецкую продукцию горнодобывающей промышленности на более чем $47 млн Турция 11:01
Талибы опровергли задержание двух пакистанцев, готовивших теракт у посольства Туркменистана В мире 10:56
Азербайджан с начала года незначительно увеличил импорт стали из Турции Турция 10:32
Рынок добровольного страхования профессиональной ответственности в Азербайджане сократился наполовину Финансы 10:31
В Казахстане наступил День общенационального траура Казахстан 10:25
Значительно увеличился экспорт грузинского вина в Азербайджан Бизнес 10:07
Талибы утверждают, что у них есть специалисты для управления аэропортом Кабула Другие страны 10:04
Минздрав Сингапура заявил о вакцинации 80% населения Другие страны 09:16
Парламентские выборы в Кыргызстане пройдут 28 ноября Кыргызстан 08:51
Турция, Катар и страны "семерки" в понедельник обсудят будущее аэропорта Кабула Другие страны 08:28
Безналичные платежи играют значительную роль в развитии экономики Азербайджана – министерство Экономика 08:00
За сутки в Казахстане выявлены 5 993 заболевших коронавирусом Казахстан 07:33
Два атлета в Паралимпийской деревне заразились коронавирусом Другие страны 06:57
ВС США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Кабула США 06:35
Ураган "Нора" обрушился на мексиканский штат Халиско Другие страны 06:29
Байден намерен к 31 августа отозвать из Афганистана американских дипломатов США 06:19
ВС США за минувшие сутки эвакуировали из Афганистана около 2 тыс. человек Другие страны 06:17
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 216 млн В мире 06:05
В Японии в еще одной партии вакцины Moderna обнаружены инородные вещества Другие страны 05:44
Тестовый запуск ракеты-носителя компании Astra завершился неудачей США 05:17
Париж и Лондон представят в СБ ООН проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле Европа 04:56
Ураган "Ида" может стать для Луизианы сильнейшим за последние полтора века США 04:34
B ФРГ социал-демократы увеличивают отрыв от консервативного блока ХДС/ХСС Европа 04:07
ОАЭ с 30 августа начинают выдачу туристических виз при условии вакцинации Арабские страны 03:45
На Паралимпиаде выступил осужденный на 84 года террорист Спорт 03:22
Британский журналист заявил, что операция НАТО в Афганистане должна уроком для Запада Европа 03:00
"Лион" договорился о контракте с футболистом "Зенита" Азмуном Спорт 02:38
Анкара заинтересована в наращивании товарооборота с Подгорицей - Эрдоган Турция 02:19
Вмешательство извне не решит проблем региона - Чавушоглу Турция 02:15
Беннет заявил Байдену, что не намерен публично выступать против иранской сделки Иран 02:06
Британских военнослужащих эвакуировали из Афганистана Другие страны 02:01
Самый крупный в мире контейнеровоз Ever Ace прошел Суэцкий канал Транспорт 01:37
Нефтедобычу в Мексиканском заливе приостановили на 91% из-за урагана "Ида" Энергетика 01:15
Украина завершила эвакуацию граждан из Афганистана Другие страны 00:54
Чавушоглу и Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане Турция 00:35
В результате удара США в Афганистане ликвидировали двух боевиков ИГ Другие страны 00:17
Германия наращивает импорт автомобилей из Турции Транспорт 00:01
Италия отменяет карантин для привитых путешественников из Великобритании Европа 28 августа 23:45
Глава МИД Ирана провел встречу с премьер-министром ОАЭ Иран 28 августа 23:44
В Таджикистане впервые начнут производить стеклопластиковые трубы Таджикистан 28 августа 23:37
Спецпредставитель США приветствовал заявление талибов о свободном выезде афганцев Другие страны 28 августа 23:27
"Ливерпуль" и "Челси" сыграли вничью в матче чемпионата Англии Спорт 28 августа 23:09
Грузинский экспорт в Россию за год вырос более чем на 40% Бизнес 28 августа 23:02
Почти 160 тыс. человек вышли на манифестации против обязательной вакцинации во Франции Европа 28 августа 23:00
США начали вывод своих военных из аэропорта Кабула Другие страны 28 августа 22:39
Представитель Талибана обвинил агентство Reuters в неточной передаче его слов Другие страны 28 августа 22:37
В Марселе 13 полицейских пострадали в ходе подавления беспорядков на манифестации Европа 28 августа 22:21
Посол России в Кабуле заявил, что ситуация вокруг Панджшера пока спокойная Другие страны 28 августа 22:05
Париж поднял вопрос эвакуации граждан из Афганистана через Катар Другие страны 28 августа 22:02
«Токио-2020»: Азербайджан в медальном зачете на Паралимпиаде находится на седьмом месте Общество 28 августа 21:25
Изменена дата проведения Гран-при Турции Формулы 1 Турция 28 августа 21:13
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила спортсмена, завоевавшего очередную золотую медаль на летних Паралимпийских играх (ФОТО) Политика 28 августа 20:47
В результате удара США в Афганистане ликвидировали двух боевиков ИГ США 28 августа 20:45
Турция с начала года сократила экспорт электротоваров в Азербайджан Турция 28 августа 20:43
В Армении арестовывают военных, которые отказались воевать против Азербайджана Армения 28 августа 20:24
Ударный БПЛА "Bayraktar AKINCI" завтра поступит на вооружение ВС Турции Турция 28 августа 20:23
Макрон заявил, что Франция сохранит военное присутствие в Ираке для борьбы с терроризмом Европа 28 августа 20:15
На борту самолета Москва - Геленджик не нашли взрывных устройств Россия 28 августа 19:51
Ирак приобретет у Турции БПЛА "Bayraktar TB2" Турция 28 августа 19:50
В Германии обсудили вклад Казахстана в глобальную безопасность Казахстан 28 августа 19:34
В Грузии вырос индекс экспортных цен Бизнес 28 августа 19:32
Туркменистан наращивает импорт турецкой химпродукции Турция 28 августа 19:32
Иран увеличил импорт мебели и древесины из Турции Турция 28 августа 19:26
Глава МИД Германии завтра посетит Турцию в рабочим визитом Турция 28 августа 19:10
"Талибан" разместил дополнительные силы у аэропорта Кабула Другие страны 28 августа 18:56
Джонсон и Меркель обсудили выработку общего подхода к отношениям с правительством талибов Европа 28 августа 18:38
Борщ, котлеты по-киевски и вареники – дегустация в Баку блюд украинской кухни (ФОТО) Культура 28 августа 18:04
Посольство Туркменистана опровергло информацию о т.н. "задержании граждан, у которых было обнаружено взрывное устройство" Туркменистан 28 августа 17:58
В Азербайджане общественный транспорт не будет работать по выходным еще 2 месяца Общество 28 августа 17:37
В Азербайджане продлен особый карантинный режим Общество 28 августа 17:29
Все новости