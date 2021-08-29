Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии бюста азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа
Bakı. Trend:
Avqustun 29-da Şuşa şəhərində dahi Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin büstünün açılışı olub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər.
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