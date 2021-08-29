Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предстоящими работами в доме-музее Узеира Гаджибейли в городе Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, которые будут проведены в доме-музее Узеира Гаджибейли в городе Шуша.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди были проинформированы о предстоящей работе.