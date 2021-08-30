Азербайджан с первого дня восстановления независимости столкнулся с агрессией Армении - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан с первого дня восстановления независимости столкнулся с агрессией Армении.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Она отметила, что в результате агрессии широко использовалась практика взятия в плен и заложники азербайджанских военнослужащих.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)