Армения всегда выступает против принципа "всех на всех" - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения всегда выступает против принципа "всех на всех" при возвращении пленных и заложников.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Она отметила, что Азербайджан за прошедшие годы полностью выполнил свои обязательства.

"Азербайджан всегда выступал за принцип "всех на всех" при возвращении пленных и заложников, однако Армения отказывается от этого", - сказала Абдуллаева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)