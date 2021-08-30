Армения всегда выступает против принципа "всех на всех" - МИД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Армения всегда выступает против принципа "всех на всех" при возвращении пленных и заложников.
Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
Она отметила, что Азербайджан за прошедшие годы полностью выполнил свои обязательства.
"Азербайджан всегда выступал за принцип "всех на всех" при возвращении пленных и заложников, однако Армения отказывается от этого", - сказала Абдуллаева.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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