Армения грубо нарушает международное право - омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате военной агрессии Армении без вести пропало множество азербайджанских граждан. Несмотря на все доказательства, Армения пытается опровергнуть тот факт, что держит в заложниках граждан Азербайджана, чем грубо нарушает международное право.

Об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, сообщает в понедельник Trend.

Она отметила, что тысячам азербайджанцев в результате полученных в армянском плену физических и психологических травм назначена инвалидность.

"Во время 44-дневной войны я как омбудсмен Азербайджана держала под постоянным контролем вопрос, связанный с пленными и заложниками. Я встречалась с армянскими военнопленными, они не жалуются на условия содержания и выразили за это признательность Азербайджанскому государству", - сказала Алиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)