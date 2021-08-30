Провокации Армении угрожают миру в регионе - омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Провокации Армении создают угрозу для мира в регионе.

Об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, сообщает в понедельник Trend.

Она отметила, что Азербайджан и сегодня сталкивается с военными провокациями Армении.

"То, что Армения все еще не вывела свои военные формирования с азербайджанских территорий, провокации со стороны армянских диверсионных групп являются очень большой угрозой для восстановления мира в регионе", - сказала Алиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)