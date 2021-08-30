Азербайджан незамедлительно даст адекватный ответ на армянские провокации - министр

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поручил незамедлительно давать адекватный ответ на провокации Армении, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

30 августа под руководством главы оборонного ведомства в Центральном командном пункте прошло служебное совещание, в котором приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений и служб, а также посредством видеосвязи - командиры воинских соединений и подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Министр обороны ознакомил участников совещания с поручениями Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, отметил, что проводимые в армии реформы будут продолжены.

Проанализировав ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе и территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, Гасанов поручил давать незамедлительный ответ на провокации противоположной стороны.