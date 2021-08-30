Президент Ильхам Алиев: Переговорный процесс продолжался около 30 лет и не дал никакого результата

БАКУ /Trend/ - Переговорный процесс продолжался около 30 лет и не дал никакого результата. Нынешний ход событий, период Второй Карабахской войны и действия международных сил показывают, что этот вопрос никогда не решился бы путем переговоров

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии официального открытия Дней поэзии Вагифа в городе Шуша, передает Trend.

«К сожалению, после оккупации города Шуша вандалами были разрушены все исторические, культурные памятники, в том числе мавзолей Вагифа. Оккупация Шуши была большой трагедией нашего народа. Потому что Шуша – очаг азербайджанской культуры. Шуша имеет большое символическое значение в истории Азербайджана. Шуша – венец Карабаха. После оккупации города Шуша оккупации подверглись и другие районы и города. Потому что стратегическое значение Шуши, конечно же, для нас было утрачено, и враг, воспользовавшись этим, через несколько дней – в мае 1992 года оккупировал и Лачин. Через год после этого – в апреле 1993 года был оккупирован Кяльбаджар и, таким образом, между Нагорно-Карабахской автономной областью и Арменией возникла географическая связь. Неизбежность нашего поражения была налицо, если учесть, что в то время в Азербайджане был период хаоса, не было регулярной армии, произошло гражданское противостояние.

Потеря Шуши дала толчок потере других районов. Но мы, азербайджанский народ, никогда и не думали мириться с оккупацией. В период оккупации я неоднократно говорил, что мы никогда не смиримся с этой ситуацией, любой ценой освободим все оккупированные земли, в том числе Шушу.

Как вам известно, переговорный процесс продолжался около 30 лет и не дал никакого результата. Нынешний ход событий, период Второй Карабахской войны и действия международных сил показывают, что этот вопрос никогда не решился бы путем переговоров. Потому что нас, азербайджанцев, хотели заставить смириться с этим положением. Старались представить эту ситуацию, то есть, замороженный конфликт как безальтернативный вариант. У нас же было абсолютно другое мнение, и я этого никогда не скрывал. Я говорил, что если этот вопрос не будет решен мирным путем, то мы восстановим свою территориальную целостность военным путем. Все нормы и принципы международного права признают за нами это право. Это право нам дают Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, историческая справедливость. Мы добились этого», - сказал глава государства.