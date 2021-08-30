Президент Азербайджана: Сегодня Шуша уже возрождается

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ был достоин этого, и мы, одержав Победу, изгнали врага из нашего родного края, освободили наши города, освободили родную Шушу. Сегодня Шуша уже возрождается и для возрождения города Шуша предпринимаются практические шаги.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии официального открытия Дней поэзии Вагифа в городе Шуша, передает Trend.

«44-дневная Отечественная война – это наша славная история. Эта история будет жить вечно. Потому что эта Победа не имеет аналога в истории. Азербайджанский народ был достоин этого, и мы, одержав Победу, изгнали врага из нашего родного края, освободили наши города, освободили родную Шушу. Сегодня Шуша уже возрождается и для возрождения города Шуша предпринимаются практические шаги. После войны я в первый раз приехал в Шушу 14 января этого года. Эта дата была выбрана неслучайно. Потому что 39 лет назад в этот день здесь с участием великого лидера был открыт мавзолей Вагифа, и мой приезд сюда именно 14 января имел большой символический смысл. Одним из моих первых указаний в мой первый приезд сюда было восстановление мавзолея Вагифа, потому что вандалы разрушили, снесли этот мавзолей. Они разрушили барельеф Вагифа внутри мавзолея, надгробие. То есть, они совершили свойственный им вандализм, так же, как мы являемся свидетелями этого на всех освобожденных землях. Восстановление мавзолея взял на себя Фонд Гейдара Алиева, и сегодня перед этим мавзолеем мы даем старт Дням поэзии Вагифа. Были восстановлены и Дни поэзии Вагифа, и фестиваль Харыбюльбюль. В мае этого года мы с большим вдохновением провели этот фестиваль, восстановили эту историю.

В рамках моей первой поездки были даны все необходимые указания, связанные с восстановлением города Шуша, и с января по сегодняшний день – за 7 месяцев проделана уже очень большая работа. Те, кто приезжает в Шушу во второй-третий раз, видят это. Да, город еще находится в разрушенном состоянии, но как бы армяне ни старались, они не смогли представить Шушу как армянский город. Если это был армянский город, то почему он находился в таком состоянии? Почему находился в разрушенном состоянии? Почему не построено ни одного здания? Кроме трех-четырех вилл армянских чиновников, не построено ни одного нового здания. Все старые здания разрушены, исторические постройки разрушены.

Восстановление города Шуша началось с 14 января, и за короткий срок проделана большая работа. В первую очередь проложена дорога. В каком состоянии находилась Дорога Победы, по которой вы сейчас приехали, мы увидели 14 января. Мы приехали из Физули примерно за 2,5-3 часа. Была морозная, снежная погода, дороги не было, была утопающая в грязи тропа, покрытая льдом. А сейчас уже построена асфальтовая дорога, и это – Дорога Победы. Прокладывается и магистральная дорога. Из города Физули строится магистральная дорога, включая тоннели, это будет более короткий путь. Восстановлено электрическое хозяйство Шуши, высоковольтные линии сюда протянуты из Физули, построена подстанция. То есть, обеспечение города Шуша электроэнергией было одной из главных задач. Покидая Шушу, враг взорвал водные линии Шуши. Мы восстановили подачу воды в Шушу. Сейчас вода в Шушу поступает из двух источников. Был дан старт восстановлению исторических памятников города Шуша. Уже восстановлен мавзолей Вагифа. Восстановлен разрушенный армянами бюст Вагифа, вчера состоялось его второе открытие. Идут ремонтно-восстановительные работы в трех мечетях. Ремонт мечети Юхары Говхерага, можно сказать, завершается. Были даны указания, связанные с ремонтом мечетей Саатлы и Ашагы Говхерага. Ремонт этих мечетей также взял на себя Фонд Гейдара Алиева. Был восстановлен родник Натаван, сейчас там идет вода. Армяне осушили все 17 из семнадцати родников. Если это был армянский город, то почему вы осушили эти родники? После этого был сдан в пользование отель «Харыбюльбюль», в мае-июне он уже принял первых гостей. Были предприняты другие шаги.

Были привезены расстрелянные армянами бюсты наших гениальных личностей – Натаван, Узеира Гаджибейли, Бюльбюля, они установлены мною в центральной площади. Вчера был очередной этап возрождения города Шуша. Как я отметил, вновь были открыты мавзолей Вагифа, бюст Вагифа, вновь установлен памятник Узеиру Гаджибейли, который также разрушил ненавистный враг. Было дано указание о восстановлении разрушенного дома Узеира Гаджибейли. Вчера вместе с Поладом Бюльбюльоглу и его сыном, внуком Бюльбюля, мы отметили открытие дома Бюльбюля. Полад восстановил дом своего отца, сейчас в нем создан прекрасный музей. Вчера вновь распахнул двери перед гостями после капитального ремонта отель «Карабах». В каком состоянии находился отель «Карабах» в период оккупации, мы увидели после оккупации. Работали всего 2 этажа, не было ни воды, ни света. Находился в ужасающем состоянии, в разрушенном состоянии. Эта кадры имеются. Он тоже был восстановлен.

Новый отель будет пятизвездочным. Там будет 150 номеров. В настоящее время в отеле «Карабах» и «Харыбюльбюль» имеются 150 номеров. Будут 300 номеров, большой конференц-зал и места для проведения мероприятий. Место пятизвездочного отеля также выбрано мною. Ненавистный враг на этом месте строил здание для так называемого «парламента» так называемой «Нагорно-Карабахской республики». А это делалось, чтобы задеть нас. Понятия «Нагорно-Карабахская республика» нет. Фундамент этого здания был уже заложен и была завершена каменная кладка. По моему указанию это дьявольское гнездо было полностью разрушено.

Пятизвездочный отель будет построен в прекрасном месте.

Самым важным мероприятием вчера была закладка фундамента нового жилого комплекса. Этот жилой комплекс будет построен на основе генерального плана города Шуша. Генеральный план города Шуша утвержден, и это очень детальный, прекрасно разработанный план. На первом этапе там планируется построить 25 жилых зданий – 3-х, 4-х и 5-этажных зданий, чтобы граждане начали возвращаться в Шушу.

Эти комплексные мероприятия показывают, что возрождение Шуши идет быстрыми темпами, шушинцы возвращаются в Шушу. Они группами посещают родной город, в то же время в уже открытых здесь объектах шушинцы обеспечиваются работой. Таким образом, мы вновь возродим Шушу», - сказал глава госудаства.