Президент Азербайджана: Когда проводились Дни поэзии Вагифа, моему отцу было 59 лет, сегодня мне 59 лет

БАКУ /Trend/ - Когда проводились Дни поэзии Вагифа, моему отцу было 59 лет. Сегодня мне 59 лет.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии официального открытия Дней поэзии Вагифа в городе Шуша, передает Trend.

«Дорогие друзья, примерно 40 лет назад вот на этом месте стоял мой отец, а я стоял на той стороне. В морозную, снежную погоду открывался мавзолей Вагифа. После этого 29 июля 1982 года я приехал вместе с отцом в Шушу во второй раз. В то время проводились Дни поэзии Вагифа. А сегодня мы во второй раз отмечаем открытие мавзолея Вагифа. Когда проводились Дни поэзии Вагифа, моему отце было 59 лет. Сегодня мне 59 лет. Некоторые могут посчитать, что это случайность, но я считаю, что это имеет большой символический смысл. История повторяется. Черные страницы азербайджанской истории остались уже позади и мы вновь задышали», - сказал Президент Ильхам Алиев.