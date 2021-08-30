Президент Азербайджана: Понятия «Нагорно-Карабахская республика» нет

БАКУ /Trend/ - Понятия «Нагорно-Карабахская республика» нет.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии официального открытия Дней поэзии Вагифа в городе Шуша, передает Trend.

«Вчера вновь распахнул двери перед гостями после капитального ремонта отель «Карабах». В каком состоянии находился отель «Карабах» в период оккупации, мы увидели после оккупации. Работали всего 2 этажа, не было ни воды, ни света. Находился в ужасающем состоянии, в разрушенном состоянии. Эта кадры имеются. Он тоже был восстановлен.

Новый отель будет пятизвездочным. Там будет 150 номеров. В настоящее время в отеле «Карабах» и «Харыбюльбюль» имеются 150 номеров. Будут 300 номеров, большой конференц-зал и места для проведения мероприятий. Место пятизвездочного отеля также выбрано мною. Ненавистный враг на этом месте строил здание для так называемого «парламента» так называемой «Нагорно-Карабахской республики». А это делалось, чтобы задеть нас. Понятия «Нагорно-Карабахская республика» нет. Фундамент этого здания был уже заложен и была завершена каменная кладка. По моему указанию это дьявольское гнездо было полностью разрушено», - сказал глава государства.