Президент Ильхам Алиев: Черные страницы азербайджанской истории остались уже позади и мы вновь задышали

БАКУ /Trend/ - Черные страницы азербайджанской истории остались уже позади и мы вновь задышали.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии официального открытия Дней поэзии Вагифа в городе Шуша, передает Trend.

«Возрождение Шуши идет быстрыми темпами, шушинцы возвращаются в Шушу. Они группами посещают родной город, в то же время в уже открытых здесь объектах шушинцы обеспечиваются работой. Таким образом, мы вновь возродим Шушу.

Дорогие друзья, примерно 40 лет назад вот на этом месте стоял мой отец, а я стоял на той стороне. В морозную, снежную погоду открывался мавзолей Вагифа. После этого 29 июля 1982 года я приехал вместе с отцом в Шушу во второй раз. В то время проводились Дни поэзии Вагифа. А сегодня мы во второй раз отмечаем открытие мавзолея Вагифа. Когда проводились Дни поэзии Вагифа, моему отце было 59 лет. Сегодня мне 59 лет. Некоторые могут посчитать, что это случайность, но я считаю, что это имеет большой символический смысл. История повторяется. Черные страницы азербайджанской истории остались уже позади и мы вновь задышали.

В период оккупации многие из нас – и бывшие вынужденные переселенцы, и весь азербайджанский народ, в том числе и я, часто думали, что в мире нет справедливости. Потому что если бы была справедливость, то мы не оказались бы в таком положении. В том числе и я был такого мнения. Но жизнь показала, что справедливость есть, просто надо быть терпеливым, надо быть стойким, надо верить в справедливость и стараться добиваться справедливости, идти к цели. Для того, чтобы восстановить справедливость, необходимо продемонстрировать самоотверженность. Сегодня все мы и в сердце, и открыто говорим, что да, справедливость есть, справедливость восстановлена. Сегодня мы в Шуше и отныне будем жить в Шуше вечно.

Сообщая 8 ноября азербайджанскому народу радостную весть о Шуше, я сказал, что Шуша уже свободна. И это правда. Мы собрались в свободной Шуше. Я говорил, что мы вернулись в Шушу. И это тоже правда. Уже проводятся и будут проводиться фестивали, дни поэзии, культурные и многие другие мероприятия. Я говорил, что мы возродим Шушу. И это происходит, мы возрождаем Шушу», - сказал Президент Ильхам Алиев.