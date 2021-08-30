Президент Азербайджана: В следующем году мы торжественно отметим 270-ю годовщину города Шуша

БАКУ /Trend/ - В следующем году мы торжественно отметим 270-ю годовщину города Шуша.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии официального открытия Дней поэзии Вагифа в городе Шуша, передает Trend.

«Шуша – азербайджанский город. Шушу основал в 1752 году – мы все это хорошо знаем – Панахали хан, и в следующем году мы торжественно отметим 270-ю годовщину города Шуша. Несмотря на оккупацию, Шуша смогла сохранить азербайджанский дух. Любой человек, приезжающий в Шушу, это видит. Даже в разрушенном состоянии, даже будучи подвергнутым вандализму в период оккупации Шуша смогла сохранить свой дух, свою стать, она не склонилась, не сломилась, она ждала нас, мы должны были прийти и мы пришли.

Мы пришли как народ-победитель. Не путем переговоров, не в результате каких-то уступок, которые могли быть сделаны со стороны Армении, а проливая кровь на поле боя, давая шехидов, проявив самоотверженность, мы восстановили свою территориальную целостность и национальное достоинство», - сказал глава государства.