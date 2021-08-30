Президент Азербайджана: Нынешний ход событий показывает, что этот вопрос никогда не решился бы путем переговоров

БАКУ /Trend/ - Нынешний ход событий, период Второй Карабахской войны и действия международных сил показывают, что этот вопрос никогда не решился бы путем переговоров.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии официального открытия Дней поэзии Вагифа в городе Шуша, передает Trend.

«Переговорный процесс продолжался около 30 лет и не дал никакого результата. Нынешний ход событий, период Второй Карабахской войны и действия международных сил показывают, что этот вопрос никогда не решился бы путем переговоров. Потому что нас, азербайджанцев, хотели заставить смириться с этим положением. Старались представить эту ситуацию, то есть, замороженный конфликт как безальтернативный вариант. У нас же было абсолютно другое мнение, и я этого никогда не скрывал. Я говорил, что если этот вопрос не будет решен мирным путем, то мы восстановим свою территориальную целостность военным путем. Все нормы и принципы международного права признают за нами это право. Это право нам дают Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, историческая справедливость. Мы добились этого», - сказал глава государства.