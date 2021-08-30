Президент Ильхам Алиев: На первом этапе в городе Шуша планируется построить 25 жилых зданий

БАКУ /Trend/ - На первом этапе там планируется построить 25 жилых зданий – 3-х, 4-х и 5-этажных зданий, чтобы граждане начали возвращаться в Шушу.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии официального открытия Дней поэзии Вагифа в городе Шуша, передает Trend.

«Самым важным мероприятием вчера была закладка фундамента нового жилого комплекса. Этот жилой комплекс будет построен на основе генерального плана города Шуша. Генеральный план города Шуша утвержден, и это очень детальный, прекрасно разработанный план. На первом этапе там планируется построить 25 жилых зданий – 3-х, 4-х и 5-этажных зданий, чтобы граждане начали возвращаться в Шушу.

Эти комплексные мероприятия показывают, что возрождение Шуши идет быстрыми темпами, шушинцы возвращаются в Шушу. Они группами посещают родной город, в то же время в уже открытых здесь объектах шушинцы обеспечиваются работой. Таким образом, мы вновь возродим Шушу», - сказал глава государства.