Президент Азербайджана: Полад Бюльбюльоглу восстановил дом своего отца

БАКУ /Trend/ - Вчера вместе с Поладом Бюльбюльоглу и его сыном, внуком Бюльбюля, мы отметили открытие дома Бюльбюля. Полад восстановил дом своего отца, сейчас в нем создан прекрасный музей.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии официального открытия Дней поэзии Вагифа в городе Шуша, передает Trend.

«Были привезены расстрелянные армянами бюсты наших гениальных личностей – Натаван, Узеира Гаджибейли, Бюльбюля, они установлены мною в центральной площади. Вчера был очередной этап возрождения города Шуша. Как я отметил, вновь были открыты мавзолей Вагифа, бюст Вагифа, вновь установлен памятник Узеиру Гаджибейли, который также разрушил ненавистный враг. Было дано указание о восстановлении разрушенного дома Узеира Гаджибейли. Вчера вместе с Поладом Бюльбюльоглу и его сыном, внуком Бюльбюля, мы отметили открытие дома Бюльбюля. Полад восстановил дом своего отца, сейчас в нем создан прекрасный музей. Вчера вновь распахнул двери перед гостями после капитального ремонта отель «Карабах». В каком состоянии находился отель «Карабах» в период оккупации, мы увидели после оккупации. Работали всего 2 этажа, не было ни воды, ни света. Находился в ужасающем состоянии, в разрушенном состоянии. Эта кадры имеются. Он тоже был восстановлен», - сказал глава государства.