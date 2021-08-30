Президент Ильхам Алиев: Шуша ждала нас, мы должны были прийти и мы пришли

БАКУ /Trend/ - Переговорный процесс продолжался около 30 лет и не дал никакого результата. Нынешний ход событий, период Второй Карабахской войны и действия международных сил показывают, что этот вопрос никогда не решился бы путем переговоров.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии официального открытия Дней поэзии Вагифа в городе Шуша, передает Trend.

«Потому что нас, азербайджанцев, хотели заставить смириться с этим положением. Старались представить эту ситуацию, то есть, замороженный конфликт как безальтернативный вариант. У нас же было абсолютно другое мнение, и я этого никогда не скрывал. Я говорил, что если этот вопрос не будет решен мирным путем, то мы восстановим свою территориальную целостность военным путем. Все нормы и принципы международного права признают за нами это право. Это право нам дают Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, историческая справедливость. Мы добились этого.

Шуша – азербайджанский город. Шушу основал в 1752 году – мы все это хорошо знаем – Панахали хан, и в следующем году мы торжественно отметим 270-ю годовщину города Шуша. Несмотря на оккупацию, Шуша смогла сохранить азербайджанский дух. Любой человек, приезжающий в Шушу, это видит. Даже в разрушенном состоянии, даже будучи подвергнутым вандализму в период оккупации Шуша смогла сохранить свой дух, свою стать, она не склонилась, не сломилась, она ждала нас, мы должны были прийти и мы пришли.

Мы пришли как народ-победитель. Не путем переговоров, не в результате каких-то уступок, которые могли быть сделаны со стороны Армении, а проливая кровь на поле боя, давая шехидов, проявив самоотверженность, мы восстановили свою территориальную целостность и национальное достоинство», - сказал глава государства.