Президент Ильхам Алиев поздравил главу Кыргызстана (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову поздравительное письмо.
Как передает в понедельник Trend, в письме говорится:
"Уважаемый Садыр Нургожоевич,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю 30-й годовщины независимости братской Кыргызской Республики, передаю наилучшие пожелания.
Нынешний уровень наших дружеских отношений, основой которых является общность исторических корней и национально-духовных ценностей, сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке вызывает удовлетворение.
Уверен, что наши межгосударственные отношения, исходящие из воли двух братских народов, и впредь будут развиваться в духе взаимного уважения и доверия и станут прочной основой для нашей совместной деятельности.
В столь знаменательный день еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю братской Кыргызской Республике постоянного процветания и спокойствия".