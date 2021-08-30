Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посмотрели выставки, организованные Фондом Гейдара Алиева в Шуше (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 30 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставками «Карабах - жемчужина азербайджанской культуры» и «Снова в родном краю. Жемчужины искусства Карабаха», организованными Фондом Гейдара Алиева в рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева сначала ознакомились в Шушинской художественной галерее с выставкой под названием «Карабах - жемчужина азербайджанской культуры».

Отметим, что Карабах обладает древней историей как центр азербайджанского искусства и культуры. В разграбленных в период оккупации музеях хранились ценные образцы истории и культуры Азербайджана, знаменитые во всем мире азербайджанские ковры и памятные предметы выдающихся азербайджанских личностей, а также другие ценные экспонаты. Эти уничтоженные сокровища были образцами не только азербайджанской, но и мировой культуры.

Представленные на выставке картины и скульптурные произведения отправляют посетителей в путешествие в радостный и печальный, реальный и фантастический, открытый и тайный, красочный и монохромный мир. Главный источник вдохновения в представленных здесь работах – Карабах. На протяжении многих лет Карабах – историческая земля Азербайджана с его неповторимой атмосферой - оказывал огромное влияние на мировоззрение художников и скульпторов различных поколений и течений.

На выставке, организованной Фондом Гейдара Алиева, представлены работы Боюкаги Мирзазаде, Тогрула Нариманбекова, Марал Рахманзаде, Надира Абдуррахманова, Микаила Абдуллаева, Уджала Хагвердиева, Мусеиба Амирова и других выдающихся азербайджанских художников. Широкое место отведено таким темам, как пейзажи, литераторы, ковры, скакуны, мугам Карабаха, победа в Отечественной войне. На выставке, где демонстрируется более 60 работ, представлены произведения народного художника Алтая Гаджиева «Меджлиси-унс», народного художника Саттара Бахлулзаде «Юхары Дашалты», заслуженного художника Инны Костиной «Богатство Карабаха», Лейлы Алиевой «Харыбюльбюль», скульптурные произведения Фаига Гаджиева «Карабахский скакун», Орхана Набизаде «Карабахская красавица» и другие работы.

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Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой «Снова в родном краю. Жемчужины искусства Карабаха» в Галерее ковроткачества в Шуше, которая была отреставрирована и отремонтирована Фондом Гейдара Алиева. На выставке, представленной Азербайджанским национальным музеем ковра при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева, экспонируются ворсовые и безворсовые ковры, ковровые изделия, национальная вышивка и костюмы, художественные образцы работы по металлу. На ней также представлены образцы ковров, входящих в коллекцию Национального музея истории Азербайджана.

Отметим, что большинство этих экспонатов, повторно выставленных в родном краю, во время Первой Карабахской войны были перевезены в Баку из Шушинского филиала Азербайджанского национального музея ковра. На выставке можно увидеть относящиеся к различным регионам образцы карабахских ковров, которые высоко ценились на протяжении веков и входят в число уникальных экспонатов зарубежных музеев и личных коллекций. К ним относятся ковры с печатным узором, отражающие образ жизни населения, занимающегося животноводством, а также сотканные в профессиональных мастерских ковры с растительным орнаментом и сюжетные ковры, охватывающие городскую культуру, - «Варни», «Зили», «Челеби», «Лемпе», «Малыбейли», «Гасымушагы», «Аян меджлиси» и другие. Одним из экспонатов, вызывающих особый интерес, является ковровый комплект «Лемпе» крупного размера с совершенной композиционной структурой и ярким колоритом. Таким образом, выставка «Снова в родном краю. Жемчужины искусства Карабаха» дает возможность ощутить дух древней земли, жизнь и быт людей, веками живших и творивших здесь, эстетический вкус, художественное мировоззрение мастеров, совершить путешествие в те исторические периоды.

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В рамках Дней поэзии Вагифа Фондом Гейдара Алиева в Шуше также организована выставка «Память. Фотографическая история». Фотовыставка повествует о древней истории, богатой культуре, живописной природе, традициях Азербайджана. Армения совершила вандализм против нашего культурного наследия, образцов истории и архитектуры, на оккупированных в свое время территориях противник разрушил историко-культурные объекты, религиозные храмы, стер с лица земли ряд районов и городов.

Посетителям также представлены фотографии, запечатлевшие зверства и разрушения, совершенные армянами в освобожденных от оккупации районах и городах. Кроме того, на выставке демонстрируются фотографии, отражающие преступления, совершенные Арменией против мирного населения во время Отечественной войны.