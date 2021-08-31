Награждены сотрудники МЧС Азербайджана, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Турции - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалями сотрудников МЧС, отличившихся при тушении лесных пожаров в Турецкой Республике и выполнении необходимых поисково-спасательных операций в зоне бедствия.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.