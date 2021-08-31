Любые шаги, которые будут способствовать нахождению взаимопонимания между Арменией и Азербайджаном, будут приветствоваться – Лавров

БАКУ/Trend/ - Любые шаги, которые будут способствовать урегулированию разногласия и нахождению взаимопонимания между Арменией и Азербайджаном, будут приветствоваться.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

«Мы полностью привержены документам, которые наши лидеры одобрили в трехстороннем формате. Сейчас речь идет не о возобновлении процесса, а о выполнении того, что уже подписано. Прежде всего необходимо обеспечить безопасность и, конечно же, начать восстанавливать доверие. Здесь большую роль играет трехсторонняя рабочая группа по разблокировке коммуникаций. Это будут очень важные меры, которые позволят странам более конструктивно относиться к происходящему», – сказал он.