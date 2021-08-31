Президент Кыргызстана наградил Полада Бюльбюльоглу орденом «Достлук» (ФОТО)

Политика 31 августа 2021 16:47 (UTC+04:00)
Президент Кыргызстана наградил Полада Бюльбюльоглу орденом «Достлук» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров наградил посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу орденом «Достлук».

Как сообщает Trend, в связи с 30-летием независимости Кыргызстана Президент страны Садыр Жапаров наградил деятелей культуры и искусства.

Своим Указом глава Кыргызстана наградил посла Азербайджана в России, композитора, певца, председателя правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ Полада Бюльбюльоглу орденом «Достлук».

Президент Кыргызстана наградил Полада Бюльбюльоглу орденом «Достлук» (ФОТО) - Gallery Image
Президент Кыргызстана наградил Полада Бюльбюльоглу орденом «Достлук» (ФОТО) - Gallery Image
Президент Кыргызстана наградил Полада Бюльбюльоглу орденом «Достлук» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Кыргызстана наградил Полада Бюльбюльоглу орденом «Достлук» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
К тушению лесных пожаров в Габале привлечены 2 вертолета МЧС
К тушению лесных пожаров в Габале привлечены 2 вертолета МЧС
Генпрокуратура распространила информацию в связи с подрывом на мине жителя Дашкесана
Генпрокуратура распространила информацию в связи с подрывом на мине жителя Дашкесана
Военная прокуратура Азербайджана распространила информацию о самоубийстве военнослужащего
Военная прокуратура Азербайджана распространила информацию о самоубийстве военнослужащего
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане выявлено еще 3 778 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 228 человек Общество 17:16
Болгария и Азербайджан ведут переговоры по соглашению о поставках газа на следующем этапе Энергетика 17:14
ЕС полностью вакцинировал от коронавируса 70% своих взрослых граждан Европа 17:09
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились Израиль 17:06
В ВОЗ не обнаружили роста циркуляции выявленного в ЮАР нового штамма коронавируса Европа 17:04
В Баку будет частично ограничено движение на Тбилисском проспекте Общество 16:52
Президент Кыргызстана наградил Полада Бюльбюльоглу орденом «Достлук» (ФОТО) Политика 16:47
Любые шаги, которые будут способствовать нахождению взаимопонимания между Арменией и Азербайджаном, будут приветствоваться – Лавров Политика 16:35
Минфин Азербайджана выставил на биржевой аукцион гособлигации на 10 млн манатов Финансы 16:29
Туркменский консорциум объявил тендер на приобретение водоизоляционной смеси Тендеры 16:21
Минздрав Узбекистана назвал количество вакцинированных граждан Узбекистан 16:18
Азербайджан примет участие на выборах в совет Международного союза электросвязи ИКТ 16:18
НГДУ в Туркменистане перевыполнило план по добыче природного газа Энергетика 16:15
Казахстан готов к налаживанию сотрудничества с Германией по вопросам экологии и природных ресурсов Казахстан 16:12
Синоптики рассказали какой будет погода в Азербайджане в сентябре Общество 16:11
Награждены сотрудники МЧС Азербайджана, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Турции - Распоряжение Политика 16:04
Экономьте свое время с AccessBank! Экономика 15:58
Летняя школа SME Банкинга продолжает свою работу (ФОТО) Экономика 15:58
В Грузии продлено ограничение на работу общественного транспорта Грузия 15:58
Ненефтяной экспорт Азербайджана за 7 мес. 2021 г. превысил $1 млрд Бизнес 15:54
Бакинский джаз-фестиваль и в этом году пройдет с участием зарубежных музыкантов Культура 15:47
Азербайджан достиг значительного прогресса по ключевым социальным показателям – ЮНИДО Бизнес 15:43
Экспорт ненефтяной продукции госкомпаниями Азербайджана в январе – июле 2021 г. превысил $500 млн Экономика 15:42
Названы крупнейшие частные компании ненефтяного экспорта Азербайджана Экономика 15:32
Ламия Велиева завоевала серебро на Паралимпийских играх-2020 в Токио (ВИДЕО/ФОТО) Стиль 15:31
Потребление электроэнергии в Израиле выросло на 10% Израиль 15:29
Число погибших от последствий урагана "Ида" в США выросло до четырех США 15:27
Минздрав Азербайджана объявляет прием на работу врачей скорой помощи Общество 15:27
ФРГ обсуждает со странами Европы присутствие в Кабуле для контактов с талибами Европа 15:27
Азербайджан и ЮНИДО завершают разработку пятилетнего плана сотрудничества Бизнес 15:21
Хосров и Ширин в кино – азербайджанская драма сквозь призму современных событий (ФОТО) Культура 15:20
Газета Azernews в новом, уникальном дизайне! Общество 15:20
"Лукойл" восстановил работу более половины остановленных из-за сделки ОПЕК+ скважин Россия 15:15
93% обращений, поступивших в Службу поддержки Nar, были решены с первого звонка ИКТ 15:15
Азербайджан намерен экспортировать в Европу продукцию животного происхождения Экономика 15:11
Что дадут Азербайджану строящиеся в Карабахе аэропорты? Политика 15:03
Рабочая группа обсудила вопросы энергообеспечения освобожденных территорий Азербайджана Энергетика 14:52
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Узбекистана Политика 14:48
ООН выразила готовность к сотрудничеству с новым правительством Ирана Политика 14:44
Более половины объема грузоперевозок Азербайджана посредством системы «Единое окно» пришлось на автотранспорт Экономика 14:41
Французская компания наладит производство спортивной обуви в Узбекистане Бизнес 14:30
Обнародован показатель роста ВВП Грузии за июль 2021 года Грузия 14:29
Объем продаж посредством портала Azexport с начала года превысил $280 млн Финансы 14:23
На конкурсе «Кубок моря» проведены артиллерийские стрельбы (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 14:20
Завтра в Баку ожидается до 35 градусов тепла Общество 14:13
«Туркменгаз» объявил тендер на закупку оборудования Тендеры 14:09
В Азербайджане многократно вырос объем платежей иностранцев посредством банковских карт Финансы 14:07
В Казахстане назначен новый министр обороны Казахстан 13:59
Международный аэропорт в Физули станет транспортно-логистическим центром региона Политика 13:54
В Азербайджане со следующего года планируется применить систему регистрации животных Экономика 13:46
Доходы ОАО «Азеркосмос» от экспорта услуг достигли почти $29 млн ИКТ 13:16
Переход к частным ветеринарным услугам увеличит эффективность в этой сфере – Минсельхоз Азербайджана Экономика 13:12
Внешние активы коммерческих банков Азербайджана за год заметно возросли Финансы 13:05
Спрос банков Азербайджана на валюту вырос Финансы 13:03
Азербайджан почти на 50% увеличил экспорт продукции в Италию Экономика 13:01
В Баку задержаны лица, продававшие поддельные COVID- паспорта Общество 12:58
Казахстанское АО привлечет услуги по обслуживанию скважин Тендеры 12:54
Хорватия за год нарастила импорт азербайджанской продукции Бизнес 12:52
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 31 августа Узбекистан 12:50
Президент РФ два дня не отвечал на звонки Пашиняна – СМИ Армения 12:50
Сотрудничество между Грузией, Арменией и Азербайджаном важно для устойчивого развития на Южном Кавказе – ОБСЕ Политика 12:46
В AccessBank продолжается программа летней стажировки (ФОТО) Экономика 12:45
Турция увеличила товарооборот с Азербайджаном более чем на $20 млн Турция 12:42
Азербайджанский спортсмен Раман Салех завоевал еще одну золотую медаль в Токио (ФОТО/ВИДЕО) Спорт 12:37
В Азербайджане есть все необходимое оборудование для вещания в формате Full HD ИКТ 12:35
В Азербайджане снизились сборы по добровольным видам личного страхования Финансы 12:26
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело на основании материала Минэкологии Общество 12:24
Возобновилось строительство участка ж/д магистрали, соединяющей Туркменистан и Афганистан Транспорт 12:15
Посол Бахрейна в Израиле объявил об официальном вступлении в должность Израиль 12:12
Словакия прекращает применение вакцины "Спутник V" Европа 12:09
Эксперт Минздрава Гусейн Габулов: «Родителям следует заранее начать психологически и физически готовить ребенка к школе» Общество 12:09
Слова Общенационального лидера Гейдара Алиева о Шуше растрогали Первого вице-президента Мехрибан Алиеву (ВИДЕО) Политика 12:08
В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 12:08
В Азербайджане начала функционировать частная ветеринарная система Общество 12:04
В июле внешнеторговый оборот Турции превысил $37 млрд Турция 11:58
Азербайджанские компании проявляют интерес к инструментам визуального расследования Экономика 11:55
Через 39 лет Дни поэзии Вагифа вновь в Шуше Политика 11:46
В Шуше продолжаются Дни поэзии Вагифа Общество 11:45
Министр обороны Казахстана ушел в отставку Казахстан 11:22
ЛУКОЙЛ Узбекистан открывает тендер на поставку диэтиленгликоля Тендеры 11:21
В России малогабаритные квартиры за год подорожали на 20,6% Россия 11:20
СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета находятся в поездке по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) Политика 11:16
В Азербайджане начнется массовая вакцинация животных Общество 11:11
Азербайджан с начала года сократил экспорт в Украину Экономика 10:50
Квартальная выручка Zoom впервые составила более $1 млрд США 10:46
МГ ОБСЕ ничего не смогла решить мирным путем – российский политолог Политика 10:46
Турецкая госкомпания по управлению энергетическим рынком будет работать в Узбекистане Турция 10:31
Проблемные кредиты в банках Азербайджана сократились Финансы 10:28
Банк ВТБ (Азербайджан) планирует начать в III квартале кредитование микробизнеса Финансы 10:25
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 145 новых случаев, 4 летальных исхода Кыргызстан 10:20
Лондон заявил о готовности нанести авиаудары по целям террористов в Афганистане Европа 10:17
Названа стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги на Лондонской бирже Финансы 10:15
Минский IT-холдинг готов внедрить в Азербайджане разработку на основе искусственного интеллекта Экономика 10:08
ИБР реализует шесть новых проектов в Узбекистане Бизнес 09:46
Туркменистан и Афганистан договорились усилить работу КПП Туркменистан 09:38
Нефть умеренно дешевеет на опасениях за спрос в Китае Энергетика 09:31
Около 35 тыс. семей в Азербайджане улучшили жилищные условия за счет ипотечных кредитов (ИНТЕРВЬЮ) Финансы 09:29
Власти Новой Зеландии выявили новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации Другие страны 09:11
Около 30 тыс. человек эвакуировали в Калифорнии из-за лесного пожара США 08:51
Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды В мире 08:28
Все новости