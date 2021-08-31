Президент Ильхам Алиев поздравил спортсменов страны, показавших высокие результаты на Летних Паралимпийских играх “Токио-2020” (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил наших спортсменов, показавших высокие результаты на Летних Паралимпийских играх “Токио-2020”.
Как сообщает Trend, глава государства разместил в связи с этим публикацию в своем аккаунте в Twitter.
В публикации говорится: “Сердечно поздравляю Рамана Салехи, во второй раз порадовавшего нас золотой медалью, Ламию Велиеву, завоевавшую серебряную медаль, и обладателя бронзовой медали Саида Наджафзаде”.
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